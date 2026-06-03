مقتل 3 عسكريين في تحطم مروحية تابعة للبحرية البريطانية

لقي 3 عسكريين مصرعهم إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية الملكية البريطانية في جنوب غربي البلاد، وفق ما أعلنت البحرية البريطانية.

وقالت المتحدثة باسم البحرية الملكية البريطانية، في بيان، الأربعاء، إن مروحية عسكرية تحطمت بالقرب من منطقة تدريب مروحيات "ميرلين" في بلدة أوكهامبتون التابعة لمنطقة ديفون جنوب غربي البلاد.

وأوضح البيان أن الحادث أسفر عن مقتل 3 من أفراد الطاقم العسكري، مشيراً إلى أن المروحية المنكوبة من طراز "ميرلين إم كيه 4" (Merlin Mk4).

ووقع الحادث عند الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت تركيا)، ما دفع السلطات إلى إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى المنطقة.

من جانبه، أكد قائد القوات البحرية البريطانية غوين جينكينز، في بيان، أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث، موضحاً أن المروحية أقلعت من قاعدة "يوفيلتون" الجوية التابعة للبحرية الملكية.

وتضم ترسانة البحرية البريطانية 25 مروحية من طراز "ميرلين إم كيه 4"، سبق أن تعرض بعضها لحوادث في السنوات الماضية.

وفي عام 2024، سقطت إحدى هذه المروحيات في بحر المانش خلال مناورة عسكرية، ما أدى إلى مصرع أحد أفراد الطاقم، فيما أسفرت حوادث وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2000 ومارس/آذار 2004 عن إصابة 10 عسكريين.

المصدر / وكالات