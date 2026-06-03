فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل 3 عسكريين في تحطم مروحية تابعة للبحرية البريطانية

توجهات أمريكية لإنهاء المساعدات المالية المباشرة للاحتلال

هيئة البترول: دخول 5 شاحنات غاز إلى غزة

الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي باستهداف إسرائيلي جنوبًا

21 قتيلاً في حريق مروع بفندق في الهند

اعتقالات واعتداءات مستوطنين تطال أراضي وممتلكات المواطنين في الضفة

ميسي يفوز بجائزة "أميرة أستورياس" للرياضة

"الجهاد": الاحتلال يواصل خرق وقف النار بغزة والتوسع الاستيطاني بالضفة

مباحث التموين بخان يونس تتلف 750 كجم مواد فاسدة خلال عيد الأضحى

الصحة اللبنانية: 48 شهيداً خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان

الصحة اللبنانية: 48 شهيداً خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان

03 يونيو 2026 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
...
استشهاد 48 مواطناً لبنانياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، استشهاد 48 مواطناً لبنانياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ الثاني من مارس/آذار الماضي ارتفعت إلى 3516 شهيداً و10674 جريحاً.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية والإسعافية تواصل عملها في التعامل مع الإصابات ونقل الجرحى، في ظل استمرار الغارات والاستهدافات التي تطال عدداً من المناطق اللبنانية.

وتشهد لبنان عدوانًا إسرائيليًا متواصلاً منذ أشهر، أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى أضرار واسعة في البنية التحتية والممتلكات ونزوح أعداد كبيرة من السكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لبنان #الصحة اللبنانية #الحرب على لبنان #حصيلة الشهداء في لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة