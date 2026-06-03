الصحة اللبنانية: 48 شهيداً خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، استشهاد 48 مواطناً لبنانياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ الثاني من مارس/آذار الماضي ارتفعت إلى 3516 شهيداً و10674 جريحاً.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية والإسعافية تواصل عملها في التعامل مع الإصابات ونقل الجرحى، في ظل استمرار الغارات والاستهدافات التي تطال عدداً من المناطق اللبنانية.

وتشهد لبنان عدوانًا إسرائيليًا متواصلاً منذ أشهر، أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى أضرار واسعة في البنية التحتية والممتلكات ونزوح أعداد كبيرة من السكان.

المصدر / فلسطين أون لاين