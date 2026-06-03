إعلان مهم من بلدية خانيونس بشأن خط مياه "ميكروت"

أعلنت لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس، الأربعاء، توقف خط مياه "ميكروت" عن العمل منذ الثلاثاء 2 يونيو/حزيران 2026، لأسباب خارجة عن إرادة البلدية، ما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه عن عدد من المناطق في المدينة.

وأوضحت البلدية في بيان أن الخلل تسبب بتوقف تزويد خزان السطر ومدينة حمد وحي المواصي وحي الإسراء بالمياه بشكل كامل، الأمر الذي فاقم معاناة السكان والنازحين في تلك المناطق.

وأكدت البلدية أنها تتابع المشكلة بالتعاون مع الجهات الشريكة ومصلحة مياه بلديات الساحل، حيث يجري تنفيذ مسح ميداني وتقييم للأضرار عبر مقاول مختص وبمتابعة مباشرة من طواقم سلطة المياه الفلسطينية، تمهيداً لبدء أعمال الإصلاح فور استكمال الترتيبات الميدانية اللازمة للوصول إلى موقع العطل.

ودعت البلدية المواطنين إلى تفهم الظروف الطارئة الناجمة عن توقف الخط، مشيرة إلى استمرار جهودها لإعادة تشغيله واستئناف ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.

المصدر / فلسطين أون لاين