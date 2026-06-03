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وزارة التربية والتعليم تعلن تفاصيل امتحان الثانوية العامة 2026 لطلبة قطاع غزة

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وزارة التربية والتعليم تعلن تفاصيل امتحان الثانوية العامة 2026 لطلبة قطاع غزة

03 يونيو 2026 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
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اعلان بخصوص امتحان الثانوية العامة 2026 لطلبة قطاع غزة

في خطوة هامة تهدف إلى ضمان استمرار المسيرة التعليمية، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إعلاناً رسمياً بخصوص **امتحان الثانوية العامة للعام 2026 لطلبة قطاع غزة.

موعد بدء امتحانات التوجيهي 2026 في غزة

أكدت الوزارة في بيانها الصادر بتاريخ 3 يونيو 2026، أن امتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة ستبدأ رسمياً بتاريخ 20 يونيو 2026.

آلية تقديم الامتحانات

أوضحت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى وفق نظام خاص يراعي الظروف الحالية، حيث:

 *سيتم تقديم الامتحانات إلكترونياً عبر برمجية "وايز سكول".

 *يجب على الطلبة الالتزام بالآليات والتعليمات التي ستصدرها الوزارة لاحقاً بخصوص هذا النظام.

 بخصوص الامتحانات الوجاهية

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أنها في حال استكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية وتوفر الجاهزية اللازمة لعقد الامتحانات بشكل وجاهي ورقي، فإنه سيتم استكمال الامتحانات المتبقية داخل القاعات الامتحانية بصورة وجاهية، وذلك وفقاً للترتيبات والإجراءات التي ستعلن عنها الوزارة في حينها.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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