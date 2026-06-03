"التعليم" تحدد 20 يونيو موعدًا لبدء امتحانات الثانوية العامة في غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، الأربعاء، أن امتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة ستنطلق بتاريخ 20 حزيران/ يونيو الجاري، وذلك عبر نظام الامتحانات الإلكتروني.

وأوضحت "التربية والتعليم" في بيان صحفي، أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات عبر برمجية "وايز سكول"، ووفقاً للآليات والتعليمات المعتمدة التي ستعلن عنها الوزارة تباعاً.

وأكدت أنه في حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية، وتوفر الجاهزية اللازمة لعقد الامتحانات بشكل وجاهي وورقي، فسيتم استكمال الامتحانات المتبقية داخل القاعات وجاهيت، وفق الترتيبات التي سيعلن عنها في حينه.

وأهابت الوزارة بجميع الطلبة ضرورة متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عنها؛ للاطلاع على جميع التعليمات والتفاصيل المتعلقة بسير عملية إتمام الاختبارات.





المصدر / فلسطين أون لاين