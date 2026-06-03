الاحتلال يواصل خرق التهدئة بغزة.. ثلاثة شهداء وعمليات نسف وقصف مدفعي

استُشهد ثلاثة مواطنين، الأربعاء، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف منطقة وسط قطاع غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر تنفيذ عمليات نسف واسعة للمنازل وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق متفرقة من القطاع.

وفي المغازي وسط القطاع، استشهد مواطنان إثر قصف إسرائيلي على فناء منزل.

وبحسب المصادر، فإن الشهيدين اللذان ارتقيا في قصف إسرائيلي استهدف فناء منزل قرب دوار مكي هما بالأسماء: (صقر خليل أبو كريم "العايدي"، مؤمن خليل أبو كريم "العايدي").

كما أفادت مصادر محلية بأن مواطنًا استشهد جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال ثماني عمليات نسف لمنازل المواطنين في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت المنطقة ذاتها، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف تجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وفي مدينة غزة، استهدفت قوات الاحتلال المناطق الشرقية بقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، بينما تعرض مخيم جباليا شمالي القطاع لقصف مدفعي متواصل.

كما أطلق الطيران المروحي نيرانه بكثافة على المناطق الشرقية لمخيمات وسط القطاع، في استمرار للتصعيد العسكري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 237 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الموقعة في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بوساطة عربية وأمريكية، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وبيّنت معطيات فلسطينية رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الماضي ارتفعت إلى 933 شهيدًا، بالإضافة لـ 2868 إصابة.

وبلغت الإحصائية التراكمية للعدوان العسكري وحرب الإبادة الجماعية منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في قطاع غزة 72 ألفًا و942 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 172 ألفًا و967 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين