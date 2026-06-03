الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الأربعاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، غدا الخميس، صافياً بوجه عام، حاراً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام، حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين