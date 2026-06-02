"يديعوت أحرونوت": وجود قلق وإحباط بالجيش بسبب تطور مسيرات حزب الله

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، عن وجود قلق كبير وإحباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب تطور الطائرات المسيرة التي يطلقها "حزب الله"، وقدرتها على الوصول ليلا إلى الجنود المتوغلين في جنوبي لبنان.

وأضافت الصحيفة الخاصة: "في إطار الجهود المبذولة لمواجهة خطر الطائرات المسيرة، قلص الجيش بشكل كبير استخدامه للمعدات الهندسية الثقيلة، مثل الحفارات والجرافات، التي أصبحت أهدافًا سهلة".

وأكدت أن "الجيش يواصل التحقيق في كيفية تمكّن طائرات حزب الله المسيّرة المزودة بتقنية الرؤية المحيطية من استهداف القوات في جنوبي لبنان ليلاً للمرة الأولى خلال الأيام الماضية".

وفي التفاصيل، قالت: "وقع الحادث الأول السبت، حيث قتل الرقيب أول مايكل تيوكين، ويوم الأحد قُتل النقيب الطبيب أوري يوسف سيلفستر، طبيب كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي".

وأضافت: "تلاه حادث آخر ليلة الأحد - الاثنين، عندما قُتل الرقيب أول آدم تسرفاتي"، مشيرة إلى أن مقتل هؤلاء "أثار قلقًا كبيرًا داخل الجيش".

ونقلت عن جندي استطلاع من لواء جفعاتي، لم تسمه، قوله: "من غير المألوف أن تستهدف طائرة مسيّرة قوة عسكرية ليلاً، ولم يحدث هذا من قبل مع فرق قتالية".

ويرد حزب الله" عبر هذه المسيرات والصواريخ، على خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وأصبحت مسيرات "حزب الله" في الآونة الأخيرة، مصدر قلق بالنسبة لدولة الاحتلال، ووصفها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، ودعا الجيش إلى إيجاد حل لها.

المصدر / فلسطين أون لاين