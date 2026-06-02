حماس ترحب بتبنّي نقابات أيرلندية سياسة شراء أخلاقية

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، باعتماد كل من اتحاد نقابات العمال الأيرلندي (ICTU) ونقابة "فورسا" (Fórsa) سياسة الشراء الأخلاقية التي تمنع توجيه الأموال العامة نحو الشركات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان، معتبرةً الخطوة تعبيراً عملياً عن تنامي الوعي العالمي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن تبني مؤسسات نقابية تمثل مئات الآلاف من العمال في أيرلندا لهذه السياسة، وإعلانها رفض الإبادة الجماعية والتضامن مع الشعب الفلسطيني، يؤكدان استمرار ترسخ الرواية الفلسطينية في وجدان الشعوب الحرة، ويعكسان فشل محاولات الاحتلال في طمس الحقائق أو تبرير انتهاكاته على الساحة الدولية.

وأشادت حماس بالمواقف المتنامية داخل المجتمع الأيرلندي الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرةً إلى تصريحات قائد منتخب أيرلندا لكرة القدم، شيمس كولمان، التي دعم فيها حق الرياضيين في اتخاذ مواقف تنسجم مع ضمائرهم وقيمهم الإنسانية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون، معتبرةً ذلك دليلاً على عمق التعاطف الشعبي الأيرلندي مع فلسطين.

وأكدت الحركة أن هذه المواقف تمثل رسالة واضحة بأن الشعوب الحرة والنقابات والمؤسسات المدنية والرياضية حول العالم ترفض سياسات الاحتلال القائمة على الفصل العنصري والإبادة الجماعية، وتواصل دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ودعت حماس النقابات العمالية والمؤسسات المهنية والأكاديمية والرياضية في مختلف أنحاء العالم إلى الاقتداء بهذه المبادرات، وتعزيز حملات المقاطعة والعزل والمساءلة ضد الاحتلال، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي وقت سابق اعتمد اتحاد نقابات العمال الأيرلندي (ICTU) ونقابة "فورسا" (Fórsa) سياسة الشراء الأخلاقية (EPP) التي تحظر توجيه الأموال العامة للشركات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان.وباعتبارهما أول هيئتين نقابيتين في أوروبا تتخذان هذا القرار، فإنهما يمثلان معاً نحو 900 ألف عضو في أيرلندا.

