"حريديم الكنيست" يرفضون دعم محامي نتنياهو لمنصب مراقب الدولة

كشفت "القناة 13" العبرية أن أعضاء "كنيست" من حزب "يهوديت هتوراة" أبلغوا خلال مناقشات مغلقة أنهم لن يدعموا ترشيح المحامي مايكل رابيلو، المحامي الشخصي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنصب مراقب الدولة خلفًا للمراقب الحالي متانياهو إنجلمان.

ونقلت القناة، وفق ترجمة خاصة لـ"فلسطين أون لاين" عن مصدر في الحزب قوله إن "تعيين محامي رئيس الوزراء في منصب مراقب الدولة يشبه التحول إلى روسيا"، في إشارة إلى مخاوف من تضارب المصالح والمس باستقلالية المؤسسة الرقابية.

ويُنظر إلى موقف أعضاء الحزب الحريدي باعتباره تحديًا غير معتاد لرغبة نتنياهو، الذي يدفع باتجاه تعيين رابيلو في أحد أكثر المناصب الرقابية حساسية في دولة الاحتلال.

ويأتي ذلك بعد إعلان دانيال هيرشكوفيتز انسحابه من السباق على المنصب قبل نحو أسبوعين، ما أبقى المنافسة محصورة بين قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف إلرون والمحامي مايكل رابيلو.

ويُعد رابيلو من المقربين إلى نتنياهو، إذ تولى الدفاع عنه في عدد من القضايا، كما مثّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة العليا في عدة التماسات، الأمر الذي أثار انتقادات من معارضين يرون أن تعيينه في منصب مراقب الدولة قد يثير تساؤلات حول استقلالية الجهاز الرقابي.

