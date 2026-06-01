جامعة الأمة تبحث تعزيز التعاون مع "علماء بلا حدود"

بحث وفد من جامعة الأمة للتعليم المفتوح آليات التعاون وتعزيز العمل المشترك مع منظمة علماء بلا حدود.

ورحب رئيس المنظمة د. حمزة أبو دقة، بالوفد الزائر، وقدم تعريفا شاملا برسالة المنظمة وأهدافها السامية، مستعرضا دورها في دعم العملية التعليمية وخدمة الطلبة والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب الحديث عن فكرة المدينة الجامعية وأهميتها في نشر العلم والمعرفة وتهيئة بيئة تعليمية داعمة

وأعرب عميد كلية الآداب في جامعة الأمة د. محمود أبو الندى، عن اعتزازه بالمدينة الجامعية، آملا بنقل التجربة إلى شمال القطاع.

وتخللت الزيارة جولة ميدانية داخل مرافق المدينة الجامعية التابعة لمنظمة علماء بلا حدود، شملت الاطلاع على المباني التعليمية ومرافق العمل بالإضافة إلى زيارة مبنى الإدارة والتعرف على طبيعة الخدمات المقدمة.

