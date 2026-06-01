مستعمرون ينصبون كرفانات وبركسات في سهل ترمسعيا

01 يونيو 2026 . الساعة 17:02 بتوقيت القدس
مستعمرون ينصبون كرفانات وبركسات في سهل ترمسعيا

نصب مستعمرون، اليوم الاثنين، عدداً من الكرفانات والبركسات على أراضٍ جُرفت واقتُلعت أشجارها في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وشرع المستعمرين بوضع تلك الكرفانات والبركسات في منطقة "حوض الشعاب" الواقعة في سهل البلدة، وتحديدا في محيط منزل عائلة أبو عواد على أراضٍ تعود ملكيتها لمواطنين من ترمسعيا.

وأفادت مصادر محلية بأن الأراضي المستهدفة كانت قد تعرضت قبل نحو شهرين لعمليات تجريف، واقتلاع قوات الاحتلال لأشجار الزيتون، مشيرة إلى أن نصب الكرفانات والبركسات يأتي في إطار محاولات فرض وقائع استعمارية جديدة والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين والتوسع في البؤر الاستعمارية المقامة في المنطقة.

وتشهد بلدة ترمسعيا تصعيدا متواصلا في اعتداءات المستعمرين الرامية إلى الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين وتوسيع البؤر الاستعمارية الرعوية في محيط البلدة.

وكانت جرافات المستعمرين قد أقدمت خلال الأشهر الماضية على تجريف مساحات واسعة من أراضي سهل ترمسعيا واقتلاع مئات أشجار الزيتون، لا سيما في محيط منزل عائلة أبو عواد، بالتزامن مع شق طرق استيطانية وإقامة بؤر جديدة في المنطقة.

كما أعاد مستعمرون خلال العام الماضي إقامة بؤر استعمارية رعوية في سهل البلدة بعد إخلائها، في إطار محاولات متواصلة لفرض وقائع استعمارية على الأرض.

وتشهد البلدة ومحيطها اعتداءات متكررة تشمل اقتحام الأراضي الزراعية، ومنع المواطنين من الوصول إليها، والاعتداء على الممتلكات والأشجار الزراعية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#البؤر الاستيطانية #بلدة ترمسعيا

