سرايا القدس تنعى 22 قائدا ارتقوا خلال "طوفان الأقصى"

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، كوكبة من قادة الاختصاصات العسكرية الذين ارتقوا شهداء خلال الملاحم القتالية في معركة "طوفان الأقصى".

وضمت قائمة القادة الذين أعلنت السرايا استشهادهم:

ناصر حسن زقوت – معاون قائد لواء الوسطى.

رضوان أحمد أبو حسنين – قائد في وحدة الاتصالات المركزية (لواء رفح).

عرفات إبراهيم الفقعاوي – قائد في وحدة المعلومات المركزية (لواء خانيونس).

رائد إبراهيم صالح – قائد في وحدة الإدارة المالية (لواء الشمال).

حازم عوني أبو العطا – قائد في وحدة التعبئة المركزية (لواء غزة).

أحمد كمال بركات – قائد فصيل ميداني في كتيبة الرضوان (لواء غزة).

مالك أحمد زعرب – قائد فصيل ميداني في كتيبة يبنا (لواء رفح).

عبد الله رياض خطاب – قائد فصيل في وحدة الدروع (لواء الوسطى).

ربيع إبراهيم حماد – قائد فصيل في ملف البنية (لواء الوسطى).

أحمد صلاح الدين أبو حسنين – قائد فصيل في وحدة الإعلام الحربي المركزية (لواء رفح).

باسل إياد زيادة – قائد فصيل في الوحدة الصاروخية (لواء الشمال).

أحمد محمود ريان – قائد فصيل في الوحدة الصاروخية (لواء الشمال).

رامي عادل لبد – قائد فصيل في قسم الإسعاف الحربي (لواء الشمال).

كمال محمود موسى – قائد فصيل في وحدة الدعم (لواء غزة).

أيمن محمود عقيلان – قائد فصيل في وحدة العمليات المركزية (لواء غزة).

عز الدين صلاح سحويل – قائد فصيل في وحدة القضاء العسكري (لواء غزة).

مروان رضوان مشتهى – قائد فصيل في وحدة المعلومات المركزية (لواء غزة).

أحمد سلامه أبو عيشة – قائد فصيل في وحدة المعلومات المركزية (لواء الوسطى).

عبد الكريم محمد أبو لبدة – قائد فصيل في وحدة الدعم والإمداد المركزية (لواء الوسطى).

محمد إبراهيم سمور – قائد فصيل في وحدة التعبئة المركزية (لواء الشمال).

سمير محمد الراعي – قائد فصيل في ملف التنسيق (لواء غزة).

سامي محمد أبو سيسي – قسم العلاقات العامة (لواء الشمال).

وأكدت سرايا القدس أن القادة الذين تم الإعلان عن استشهادهم شغلوا مواقع عسكرية وتنظيمية مختلفة، شملت وحدات الاتصالات والمعلومات والإدارة المالية والتعبئة والإعلام الحربي والوحدات الصاروخية والدروع والدعم والإمداد والعمليات المركزية والعلاقات العامة.

وجددت السرايا تأكيدها على مواصلة نهجها، مشيدة بما وصفته بتضحيات قادتها وعناصرها خلال المواجهات الدائرة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: