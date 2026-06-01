وزير إسرائيلي: لم نحقق نصرا حاسما في غزة ولبنان وإيران

صرح وزير إسرائيلي من حزب "الليكود"، الاثنين، بأن "تل أبيب" لم تهزم حركة حماس في قطاع غزة ولا حزب الله في لبنان ولا إيران.

و"الليكود" يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال وزير التعليم يوآف كيش في مؤتمر تنظمه صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "إسرائيل" لم تحقق نصرا حاسما، لا في غزة، ولا ضد حزب الله، ولا ضد إيران".

ومرارا تعهد نتنياهو بتحقيق "نصر حاسم" في حروب "إسرائيل" الراهنة، لا سيما خلال الإبادة الجماعية في غزة، وهو ما لم يتحقق حسب المعارضة التي تنتقده وتتهمه بالفشل والاستبداد.

وأضاف كيش: "لا يوجد وقف إطلاق نار في الشمال (لبنان)، هناك حرب، نحن في حدث معقد جدا، بالأمس تعاملت لما يقرب من نصف يوم فقط مع تداعيات نظام التعليم في الشمال".

ومساء السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان، تزامنا مع تصعيد المواجهات مع حزب الله.

وعبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بجنوبي لبنان، تخرق "إسرائيل" يوميا اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، والممتد حتى يوليو/ تموز المقبل.

ويرد حزب الله على هذه الخروقات بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي "إسرائيل".

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3 آلاف و412 شهيدا و10 آلاف و269 جريحا حتى الأحد، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وبدأت "إسرائيل" والولايات المتحدة في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران، أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف شهيد، حسب طهران التي ردت بهجمات على "إسرائيل" وقواعد أمريكية في الدول العربية.

