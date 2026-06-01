وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة بغزة لـ 72,941 شهيدًا

01 يونيو 2026 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
أعلنت وزارة الصحة بغزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت شهيدين جديدين و40 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لها، الإثنين، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر ارتفع إلى 932 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 2,859 إصابة، إضافة إلى 781 حالة انتشال من تحت الركام.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد سجلت الوزارة 72,941 شهيدًا و172,967 إصابة، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

خرق اتفاق وقف إطلاق النار

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار ونسف منازل في مناطق متفرقة من القطاع.

وأمس حذر المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع الرائد محمود بصل من تفاقم الأوضاع الإنسانية والخدمية إلى مستويات كارثية، مؤكدا أن الحرب لم تتوقف عمليا رغم الحديث عن وقف إطلاق النار، وأن القطاع يواجه مخاطر متزايدة مع اقتراب فصل الصيف في ظل نقص حاد في الإمكانات والمستلزمات الأساسية.

 

