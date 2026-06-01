إعدام شخصين في إيران بتهم "أعمال إرهابية" مرتبطة باحتجاجات ديسمبر

01 يونيو 2026 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
نفّذت السلطات الإيرانية فجر الاثنين حكم الإعدام بحق مهرداد محمدنيا وأشكان مالكي، بعد إدانتِهما بقيادة أعمال عنف وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة وإضرام النار في أحد المساجد خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت أواخر ديسمبر 2025.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، والتي أفادت أيضا بأن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام قبل تنفيذ العقوبة، من دون أن تورد تفاصيل إضافية عن تاريخ إصدار الأحكام أو مراحل المحاكمة.

واستمرت احتجاجات ديسمبر قرابة أسبوعين، حيث اندلعت على خلفية تراجع حاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.

أطراف خارجية

وأسفرت الاضطرابات عن سقوط مئات الضحايا بين محتجين وقوات أمن، واتهمت السلطات الإيرانية آنذاك أطرافا خارجية، بينها "إسرائيل" والولايات المتحدة، بالوقوف وراء تحريك الاحتجاجات وتسليح المشاركين فيها.

كما تصاعدت وتيرة الاعتقالات والإعدامات منذ اندلاع قتال بين إيران من جهة، و"إسرائيل" والولايات المتحدة من جهة أخرى في 28 فبراير.

المصدر / وكالات 
