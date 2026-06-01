أونروا: الحرب أعادت التنمية البشرية في غزة 77 عاماً إلى الوراء

قالت وقالت غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، إن تقريرا دوليا مشتركا صادر عن مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أظهر أن الحرب على قطاع غزة تسببت في تراجع مؤشرات التنمية البشرية بنحو 77 عاماً، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع.

وأوضحت أونروا أن العامين الماضيين شهدا تدهوراً حاداً في مستويات المعيشة وسبل كسب الرزق والأمن الغذائي، إلى جانب اتساع الفجوات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي، ما انعكس بشكل مباشر على مختلف جوانب الحياة اليومية للسكان.

آثار سلبية طويلة الأمد

وأشارت إلى أن جميع سكان قطاع غزة باتوا يعانون من آثار سلبية مباشرة وطويلة الأمد على الصحة الجسدية والصحة النفسية والاجتماعية، فضلاً عن تضرر مصادر دخلهم وسبل عيشهم نتيجة استمرار الحرب وتداعياتها.

ولفت التقرير إلى أن المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، تسهم في الحد من بعض هذه التداعيات الإنسانية.

وأكد أن الأونروا تمتلك البنية التحتية والكوادر والخبرات اللازمة لتوسيع نطاق خدماتها ودعمها للمجتمع في قطاع غزة، مشدداً على أن ذلك يتطلب السماح بإدخال المزيد من الإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين