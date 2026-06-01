فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستعمرون ينصبون كرفانات وبركسات في سهل ترمسعيا

شهيد في قصف على مخيم البريج في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار

المعتقل عزمي أبو هليل يواجه أوضاعا صحية صعبة

سرايا القدس تنعى 22 قائدا ارتقوا خلال "طوفان الأقصى"

67 قرار إبعاد عن الأقصى و27 عملية هدم في القدس

تحذيرات من تصاعد الانتهاكات بحق الأسيرات في سجون الاحتلال

رئيس بلدية غزة: 85% من مرافقنا دُمّرت وحصة الفرد من المياه لا تتجاوز 10 لترات يوميًا

خطيب الأقصى يحذر من مشروع قانون إسرائيلي لشرعنة منع الأذان

وزير إسرائيلي: لم نحقق نصرا حاسما في غزة ولبنان وإيران

ناشط فرنسي: جيش الاحتلال يضم "مختلين نفسيين" يستمتعون بتعذيب الناس

حراك يطالب سلطات شرق ليبيا بالإفراج الفوري عن نشطاء قافلة "الصمود المغاربية"

01 يونيو 2026 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
...
نشطاء من قافلة الصمود المغاربية

دعا الحراك الوطني الفلسطيني، السلطات الأمنية في شرق ليبيا إلى الإفراج الفوري عن عشرة من المشاركين والمتضامنين في "قافلة الصمود العالمية المغاربية" المحتجزين لدى قوات اللواء خليفة حفتر منذ نحو أسبوعين.

وذكر بيان للحراك، الإثنين 1 يونيو 2026، أن المحتجزين نقلوا، بعد اعتقالهم عند البوابة الغربية لمدينة سرت مساء الأحد 24 مايو خلال توجه القافلة نحو الحدود المصرية، إلى جهة غير معلنة وسط تقارير تفيد بوجودهم في مدينة بنغازي، مع انقطاع كامل في الاتصالات بينهم وبين ذويهم وغياب معلومات موثوقة عن أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم.

مساعدات إنسانية وطبية

وأضاف الحراك أن بين المعتقلين أطباء ومهندسين ومعلمين ومحامين وناشطين من جنسيات مغاربية وعربية وأجنبية، مشدداً على أن القافلة التي انطلقت محمّلة بمساعدات إنسانية وطبية وضمت أكثر من 200 مشارك كانت تهدف إلى الوصول برًا إلى قطاع غزة المحاصر عبر الأراضي الليبية والمصرية.

وأشارت قيادة القافلة إلى أنها قررت تعليق المسير والتمركز على بعد نحو 60 كيلومتراً غرب بوابة سرت حرصاً على سلامة بقية المشاركين وتجنباً لأي تصعيد أمني محتمل، مؤكدة أن الاحتجاز التعسفي ومنع مرور القافلة لا يخدمان سوى "العدو الصهيوني" ويزيدان من قلق العائلات وقيادة القافلة.

أماكن احتجازهم

وطالب الحراك في بيانه سلطات شرق ليبيا بـ"تقديم تفسير عن سبب الاحتجاز والإفصاح عن مكان وجودهم وأوضاعهم الصحية، واحترام حقهم في الحرية الشخصية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم ضمانات للإفراج عنهم".

 كما دعا الدول التي ينتمي إليها الناشطون ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك السريع والقيام بحملات إعلامية وقانونية للضغط من أجل سلامتهم وإطلاق سراحهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حراك #أسطول الصمود #سلطات شرق ليبيا #قافلة الصمود المغاربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة