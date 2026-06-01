جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، إثر هجوم نفذه حزب الله بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت قواته في جنوب لبنان.

ووفق بيان الجيش، وقع الهجوم عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين، عندما أطلق حزب الله مسيّرة انقضاضية باتجاه قوة إسرائيلية قرب قلعة الشقيف في بلدة يحمر جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال إصابة 137 ضابطًا وجنديًا في معارك جنوب لبنان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف أن 26 ضابطًا وجنديًا قُتلوا وأصيب 1180 آخرون منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس/آذار الماضي، بينهم 69 توصف جراحهم بالخطيرة و134 بإصابات متوسطة.

وأشار إلى مقتل 14 ضابطًا وجنديًا، منذ إعلان وقف إطلاق النار، بينهم 10 قتلوا بواسطة مسيّرات انقضاضية.

من جهته، أعلن حزب الله تنفيذ 21 عملية عسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية، قال إنها استهدفت دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية وتجمعات للجنود في عدد من المواقع جنوب لبنان، بينها محيط قلعة الشقيف.

كما أعلن الحزب تنفيذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قوات وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في عدد من الأهداف.

