فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستعمرون ينصبون كرفانات وبركسات في سهل ترمسعيا

شهيد في قصف على مخيم البريج في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار

المعتقل عزمي أبو هليل يواجه أوضاعا صحية صعبة

سرايا القدس تنعى 22 قائدا ارتقوا خلال "طوفان الأقصى"

67 قرار إبعاد عن الأقصى و27 عملية هدم في القدس

تحذيرات من تصاعد الانتهاكات بحق الأسيرات في سجون الاحتلال

رئيس بلدية غزة: 85% من مرافقنا دُمّرت وحصة الفرد من المياه لا تتجاوز 10 لترات يوميًا

خطيب الأقصى يحذر من مشروع قانون إسرائيلي لشرعنة منع الأذان

وزير إسرائيلي: لم نحقق نصرا حاسما في غزة ولبنان وإيران

ناشط فرنسي: جيش الاحتلال يضم "مختلين نفسيين" يستمتعون بتعذيب الناس

محدث شهيد في قصف على مخيم البريج في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار

01 يونيو 2026 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار ونسف منازل في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي أحدث التطورات، أعلنت مصادر طبية، استشهاد المواطن يوسف رمضان في قصف على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، واصلت مدفعية الاحتلال قصف المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أثار حالة من التوتر والخوف بين السكان في المنطقة.

وفي جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ ومنازل شمال شرقي مدينة خان يونس، وسط سماع دوي انفجارات متتالية في المنطقة.

كما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها بشكل كثيف تجاه المناطق الشمالية الشرقية من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن ترد معلومات عن وقوع إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط استمرار عمليات القصف والتدمير في عدة مناطق من القطاع.

وحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 930 شهيدًا و2819 مصابًا والانتشال 781.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف #تصعيد #وقف اطلاق النار #نسف منازل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة