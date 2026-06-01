الاحتلال يهدم محالًا تجارية ويشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، عدداً من المحال التجارية في سوق الخضار المركزي "الحسبة" ببلدة بيتا جنوب نابلس، بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات طالت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الحسبة فجراً، وأجبرت أصحاب المحال على إخلاء البضائع والخضروات من متاجرهم، قبل أن تشرع جرافة عسكرية بهدم محال مخصصة لبيع الخضروات والفواكه في السوق.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس، مدعومة بآليات عسكرية وجرافة، وحولت عدداً من المنازل إلى ثكنات عسكرية، كما اعتلت أسطح بعضها وداهمت أخرى وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خراباً.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت عدداً من المواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، قبل أن تعتقل المواطنَين مدين محسن أبو حسين وخالد رشدي دغلس. كما أغلقت جميع مداخل القرية بالسواتر الترابية ومنعت حركة الدخول والخروج منها.

وفي شرق نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم، حيث داهمت عدداً من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد وفرج سليمان النتشة، وهما من أقارب الشهيد أمجد النتشة منفذ عملية الدهس التي وقعت جنوب بيت لحم، وذلك خلال اقتحام نفذته في المدينة.

وفي مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشابين حمزة الازهري (24 عاما)، وأحمد عبده (23 عاما) بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما في حي أم الشرايط. كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أمير أبو عودة من حي البالوع، بعد استدعائه للتحقيق في معتقل "عوفر" العسكري.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التصعيد المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، والذي يشمل الاقتحامات الليلية وعمليات الاعتقال وهدم الممتلكات والمنشآت الفلسطينية.

