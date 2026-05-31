حماس تشيد بعملية "غوش عتصيون" وتدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة

31 مايو 2026 . الساعة 21:41 بتوقيت القدس
صورة حية من موقع عملية الدهس في عتصيون قرب بيت لحم

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بعملية الدهس التي وقعت قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم، معتبرة أنها تعكس استمرار رفض الفلسطينيين لسياسات الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية.

وقالت الحركة، في بيان صحفي صدر الأحد، تابعه موقع "فلسطين أون لاين": إن العملية تؤكد أن الشعب الفلسطيني "لن ترهبه جرائم الاحتلال ووحشية المستوطنين، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام العدوان المتواصل على أرضه ومقدساته وحقوقه".

ونعت الحركة منفذ العملية، أمجد جواد عبد الفتاح نتشة (31 عاماً) من مدينة الخليل، مؤكدة تمسكها بخيار المقاومة ومواصلة ما وصفته بمسيرة "الثبات والتضحية" حتى إنهاء الاحتلال.

الشهيد أمجد جواد نتشة

وأضافت حماس أن السياسات الاستيطانية ومشاريع الضم والتهجير لن تنجح في فرض وقائع جديدة على الأرض، معتبرة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تصاعد حالة الغضب والمقاومة في الأراضي الفلسطينية.

ودعت الحركة إلى تكثيف أنشطة المقاومة وتصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في المنطقة.

وجاء بيان حماس عقب العملية التي وقعت عند مفترق مستوطنة "غوش عتصيون"، وأسفرت، وفق مصادر عبرية، عن إصابة عدد من المستوطنين، فيما استشهد منفذ العملية في موقع الحدث.

المصدر / فلسطين أون لاين
