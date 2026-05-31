إيران تستأنف إنتاج الغاز في أحد أكبر حقول الغاز في العالم

أعلنت إيران، الأحد، استئناف إنتاج الغاز الطبيعي من ثلاث منصات بحرية في حقل فارس الجنوبي، وذلك بعد توقف جزئي ناجم عن الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة خلال الحرب الأخيرة بين إيران و"إسرائيل" والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز، تورج دهقاني، قوله إن المنصات البحرية المستأنفة لم تتعرض لأضرار مباشرة جراء الهجمات، وإن الغاز المنتج منها يُنقل حالياً إلى مرافق معالجة بديلة، في حين تتواصل أعمال إصلاح المنشآت البرية المتضررة في منطقة عسلوية الساحلية المطلة على الخليج.

ويُعد حقل فارس الجنوبي أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، ويشكل العمود الفقري لإنتاج الغاز الإيراني، إذ يوفر الجزء الأكبر من احتياجات البلاد من الطاقة، ويغذي محطات توليد الكهرباء والصناعات البتروكيميائية والاستهلاك المحلي.

وكانت منشآت الحقل قد تعرضت لهجمات خلال التصعيد العسكري الأخير، ما أدى إلى تعطيل بعض وحدات المعالجة وتوقف إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق بشكل مؤقت، بعد إعادة توجيه جزء من الإنتاج لتلبية الطلب المحلي.

ويكتسب استئناف الإنتاج أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة لإيران، التي تنتج سنوياً نحو 276 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فيما تُقدر الاحتياطيات القابلة للاستخراج في الحقل بنحو 14 تريليون متر مكعب، ما يجعله أحد أهم مصادر الطاقة في المنطقة والعالم.

المصدر / وكالات