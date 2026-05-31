4 إصابات بينها خطيرة بعملية دهس قرب بيت لحم

أصيب أربعة مستوطنين، الأحد، في عملية دهس وقعت عند مفترق مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية برصاص قوات الاحتلال في المكان.

وحسب وسائل إعلام عبرية فإن العملية نُفذت عند مفترق "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، وأسفرت عن إصابة أربعة مستوطنين بدرجات متفاوتة.

من جانبه، أفاد إسعاف الاحتلال الإسرائيلي بأن بين المصابين حالتين وُصفتا بالخطيرتين، فيما جرى تقديم العلاج الميداني للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

وأكدت المصادر العبرية استشهاد منفذ العملية في موقع الحدث، دون صدور تفاصيل رسمية فورية بشأن ظروف استشهاده أو ملابسات العملية.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، فإن منفذ العملية يبلغ من العمر 30 عاماً وينحدر من منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وشهدت المنطقة استنفاراً واسعاً لقوات الاحتلال التي أغلقت محيط المكان ودفعت بتعزيزات أمنية وعسكرية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في تفاصيل العملية وخلفياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين