إصابة 13 مسعفاً بغارة للاحتلال قرب مستشفى جنوب لبنان

أصيب 13 من أفراد الطواقم الطبية والإسعافية، الأحد، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مستشفى حيرام في مدينة صور جنوبي لبنان، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتوسع الغارات الإسرائيلية على مناطق الجنوب والبقاع.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن الغارة استهدفت المنطقة الملاصقة للمستشفى، ما أدى إلى إصابة 13 من العاملين فيه، إضافة إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في المبنى والمرافق التابعة له.

وأضافت الوزارة أن المستشفى كان قد تعرض سابقاً لأضرار نتيجة اعتداءات إسرائيلية، مشيرة إلى أن القصف الأخير فاقم حجم الخسائر وأثر على بيئة العمل الطبية والخدمات المقدمة للمرضى.

وأشادت الوزارة بصمود الطواقم الطبية والإدارية في المستشفى واستمرارها في أداء مهامها رغم المخاطر الأمنية المتزايدة، مؤكدة مواصلة تقديم الخدمات الصحية للسكان في المنطقة.

ودعت وزارة الصحة اللبنانية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، محذرة من تداعيات استهداف المرافق الصحية والعاملين في القطاع الطبي، ومعتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية أثناء النزاعات.

