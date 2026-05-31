الصحة بغزة: الاحتلال يعمّق الكارثة الإنسانية ويعرقل إدخال المساعدات

قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، إن الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع تواصل التدهور في ظل القيود المفروضة على إدخال المساعدات والإمدادات الأساسية، متهماً الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية.

وأوضح في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، الأحد، أن ما يُسمح بدخوله إلى القطاع لا يتجاوز كميات محدودة من المساعدات، معظمها سلع غير أساسية، في حين يستمر منع إدخال الأدوية والتجهيزات الطبية الضرورية لتشغيل المستشفيات وتقديم الخدمات العلاجية.

وأضاف أن الاحتلال يعرقل توفير الخدمات الأساسية للسكان، كما يمنع إنشاء مستشفيات جديدة في المناطق الشمالية من قطاع غزة، رغم الحاجة المتزايدة إلى المرافق الصحية في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات الدولية تُمنع أيضاً من الوصول إلى شمال القطاع للمساهمة في إنشاء محطات لتحلية المياه، الأمر الذي يزيد من حدة أزمة المياه والخدمات الأساسية.

وناشد مدير عام وزارة الصحة وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية تكثيف تغطيتها للأوضاع في قطاع غزة، وتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها السكان.

المصدر / فلسطين أون لاين