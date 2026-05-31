فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تشيد بعملية "غوش عتصيون" وتدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة

مطالبات بالإفراج عن مشاركين في "قافلة الصمود" احتجزتهم قوات حفتر

إيران تستأنف إنتاج الغاز في أحد أكبر حقول الغاز في العالم

حملة شعبية في إيرلندا لإزالة منتجات الاحتلال من المتاجر

4 إصابات بينها خطيرة بعملية دهس قرب بيت لحم

إصابة 13 مسعفاً بغارة للاحتلال قرب مستشفى جنوب لبنان

فرنسا تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن وتصف توغل الاحتلال في لبنان بـ"الخطأ الفادح"

الأغذية العالمي يعلن تعرض بياناته في غزة للاختراق

الصحة بغزة: الاحتلال يعمّق الكارثة الإنسانية ويعرقل إدخال المساعدات

ثلاثة شهداء وإصابات جراء خروقات الاحتلال المتواصلة على غزة

إصابتان خطيرتان بانفجار مسيّرة لحزب الله وسط قوة للاحتلال في الجليل الأعلى

31 مايو 2026 . الساعة 18:51 بتوقيت القدس
...
إصابة ستة من جنود الاحتلال جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بإصابة ستة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، بينها إصابتان خطيرتان، إثر انفجار طائرة مسيّرة انقضاضية في منطقة "بيت هيلل" بالجليل الأعلى قرب الحدود الشمالية.

وذكرت منصة "حدشوت بزمان" العبرية أن الحادث بدأ كـ"حدث أمني استثنائي"، قبل أن تكشف التقارير الأولية عن إصابة ستة جنود جراء انفجار المسيّرة في المنطقة الحدودية.

وبحسب المصادر ذاتها، جرى إجلاء المصابين بواسطة مروحية عسكرية إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج، فيما لم تُعرف على الفور طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها، كما لم يصدر تعليق رسمي من جيش الاحتلال بشأن تفاصيل الحادث.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال فرض سيطرته على قلعة الشقيف الاستراتيجية جنوبي لبنان، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز أمن المستوطنات الشمالية ومواجهة التهديدات القادمة من الحدود اللبنانية.

وفي هذا السياق، اعتبر تامير هيمان الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية في دولة الاحتلال "أمان" أن السيطرة على القلعة، لن يمنع تهديد الطائرات المسيّرة أو وقف عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه شمال "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على لبنان #مسيرات حزب الله #مسيرات انقضاضية #جنوب بي لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة