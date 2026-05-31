إصابتان خطيرتان بانفجار مسيّرة لحزب الله وسط قوة للاحتلال في الجليل الأعلى

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بإصابة ستة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، بينها إصابتان خطيرتان، إثر انفجار طائرة مسيّرة انقضاضية في منطقة "بيت هيلل" بالجليل الأعلى قرب الحدود الشمالية.

وذكرت منصة "حدشوت بزمان" العبرية أن الحادث بدأ كـ"حدث أمني استثنائي"، قبل أن تكشف التقارير الأولية عن إصابة ستة جنود جراء انفجار المسيّرة في المنطقة الحدودية.

وبحسب المصادر ذاتها، جرى إجلاء المصابين بواسطة مروحية عسكرية إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج، فيما لم تُعرف على الفور طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها، كما لم يصدر تعليق رسمي من جيش الاحتلال بشأن تفاصيل الحادث.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال فرض سيطرته على قلعة الشقيف الاستراتيجية جنوبي لبنان، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز أمن المستوطنات الشمالية ومواجهة التهديدات القادمة من الحدود اللبنانية.

وفي هذا السياق، اعتبر تامير هيمان الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية في دولة الاحتلال "أمان" أن السيطرة على القلعة، لن يمنع تهديد الطائرات المسيّرة أو وقف عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه شمال "إسرائيل".

