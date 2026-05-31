فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تشيد بعملية "غوش عتصيون" وتدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة

مطالبات بالإفراج عن مشاركين في "قافلة الصمود" احتجزتهم قوات حفتر

إيران تستأنف إنتاج الغاز في أحد أكبر حقول الغاز في العالم

حملة شعبية في إيرلندا لإزالة منتجات الاحتلال من المتاجر

4 إصابات بينها خطيرة بعملية دهس قرب بيت لحم

إصابة 13 مسعفاً بغارة للاحتلال قرب مستشفى جنوب لبنان

فرنسا تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن وتصف توغل الاحتلال في لبنان بـ"الخطأ الفادح"

الأغذية العالمي يعلن تعرض بياناته في غزة للاختراق

الصحة بغزة: الاحتلال يعمّق الكارثة الإنسانية ويعرقل إدخال المساعدات

ثلاثة شهداء وإصابات جراء خروقات الاحتلال المتواصلة على غزة

هيئة البترول: دخول 5 شاحنات غاز إلى غزة

31 مايو 2026 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
...
دخول خمس شاحنات غاز إلى غزة

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة، الأحد، دخول حمولة خمس شاحنات من غاز الطهي إلى القطاع، تمهيداً لتوزيعها على المواطنين وفق الكشوفات المعلنة مسبقاً.

وأوضحت الهيئة أن الكمية الواردة ستغطي احتياجات نحو 11,869 مستفيداً، مشيرة إلى أن عملية التوزيع ستتم بحسب الأدوار المعتمدة في الكشوفات المنشورة.

وبينت أن التوزيع سيشمل جزءاً من كشف 13 أيار/مايو لمحافظتي الشمال وغزة، إضافة إلى جزء من كشف 15 أيار/مايو لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عنها وعن نقاط التوزيع المعتمدة لمعرفة تفاصيل الاستلام ومواعيده، في ظل استمرار الجهود لتأمين إمدادات الغاز وتلبية احتياجات السكان في مختلف محافظات القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #غاز الطهي #غاز #شاحنات غاز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة