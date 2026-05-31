هيئة البترول: دخول 5 شاحنات غاز إلى غزة

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة، الأحد، دخول حمولة خمس شاحنات من غاز الطهي إلى القطاع، تمهيداً لتوزيعها على المواطنين وفق الكشوفات المعلنة مسبقاً.

وأوضحت الهيئة أن الكمية الواردة ستغطي احتياجات نحو 11,869 مستفيداً، مشيرة إلى أن عملية التوزيع ستتم بحسب الأدوار المعتمدة في الكشوفات المنشورة.

وبينت أن التوزيع سيشمل جزءاً من كشف 13 أيار/مايو لمحافظتي الشمال وغزة، إضافة إلى جزء من كشف 15 أيار/مايو لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عنها وعن نقاط التوزيع المعتمدة لمعرفة تفاصيل الاستلام ومواعيده، في ظل استمرار الجهود لتأمين إمدادات الغاز وتلبية احتياجات السكان في مختلف محافظات القطاع.

