الحجاج يواصلون المغادرة لبلدانهم بعد مناسك الحج

يواصل حجاج بيت الله الحرام، الأحد، مغادرة السعودية صوب بلدانهم، بعد أداء مناسك الحج، بينما توجه البعض لزيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة غربي المملكة.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، الأحد، بأن "جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج"، دون أن تحدد عدد المغادرين.

بدورها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، في بيان، "اكتمال استعدادات منظومة القطاع في مختلف مطارات المملكة لمغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1447هـ، وتسهيل سفرهم إلى بلدانهم بكل يسر وسهولة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج".

و"تبدأ مرحلة المغادرة اعتبارًا من 13 ذي الحجة (30 مايو/أيار)، وتستمر حتى 15 محرم 1448هـ (30 يونيو/حزيران المقبل)، من خلال خطة تشغيلية متكاملة، بهدف تسهيل رحلة العودة وضمان انسيابية الإجراءات"، وفق المصدر نفسه.

والجمعة، أعلنت اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في بيان متلفز، نجاح موسم الحج للعام الجاري عبر "منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات، مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة".

