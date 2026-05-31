الاحتلال يوسع الاستيطان في بيت لحم ويهدم منشآت تجارية شمال القدس

31 مايو 2026 . الساعة 15:51 بتوقيت القدس
الاحتلال ينصب "كرفانات" في بيت لحم ويهدم منشآت في القدس (أرشيفية)

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بخطوات استيطانية جديدة وأعمال هدم في الضفة الغربية المحتلة، حيث نصبت بيوتاً متنقلة على أراضٍ فلسطينية جنوب بيت لحم، بالتزامن مع هدم منشآت تجارية قرب مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت ثلاثة بيوت متنقلة (كرافانات) في منطقة "أم محمدين" القريبة من منطقة أم ركبة جنوب بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، على أراضي المواطنين، في خطوة تهدف إلى توسيع مستعمرة أم محمدين المقامة على أراضي البلدة.

وفي القدس المحتلة، شرعت قوات الاحتلال بهدم موقف ومعرض للمركبات قرب دوار مخيم شعفاط شمال المدينة، وفق ما أفادت به محافظة القدس.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق سياسات الاحتلال الرامية إلى توسيع النشاط الاستيطاني وفرض مزيد من الوقائع على الأرض، بالتوازي مع عمليات الهدم التي تستهدف الممتلكات والمنشآت الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #بيت لحم #توسيع الاستيطان #الاستيطان في بيت لحم

