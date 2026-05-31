شهيد في القدس ومصاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر، الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حادثتين منفصلتين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب عماد هارون اشتية (26 عاماً) من قرية سالم شرق نابلس، متأثراً بجروحه في مجمع فلسطين الطبي، بعد إصابته بالرصاص الحي في منطقة الفخذ إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أن اشتية نُقل لتلقي العلاج قبل أن يُعلن عن استشهاده متأثراً بإصابته.

وفي إعتداء آخر، أصيب شاب برصاصة في الظهر عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة كان يستقلها في المنطقة الواقعة بين ضاحية ذنابة وحارة السلام شرق مدينة طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تمكنت من الوصول إلى المصاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما شهدت المنطقة انتشاراً مكثفاً لقوات الاحتلال التي احتجزت عدداً من الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

وباستشهاد اشتية، يرتفع عدد العمال الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى نحو 50 عاملاً، فيما تجاوز عدد المعتقلين من العمال 38 ألفاً، وفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في وقت لا يزال أكثر من 250 ألف عامل محرومين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

المصدر / فلسطين أون لاين