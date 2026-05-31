الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف خدمات الإطفاء والإنقاذ

31 مايو 2026 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
...
الدفاع المدني: نسبة حوادث الحرائق ارتفعت خلال الفترة الأخيرة (صورة أرشيفية)

حذر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة من خطر التوقف الكامل لعمليات الإطفاء والإنقاذ خلال الأيام المقبلة، في ظل تصاعد الأزمات التشغيلية الناجمة عن نقص الوقود وتعطل عدد من المركبات والآليات الأساسية، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة حوادث الحرائق والعدوان الإسرائيلي المستمر.

وقال الدفاع المدني في بيان له الأحد إن نسبة حوادث الحرائق ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، سواء نتيجة إهمال إجراءات السلامة والوقاية من قبل المواطنين أو بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة للمنازل والخيام والمركبات، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في مهام التدخل الإنساني.

وأكد أن ثلاث مركبات إطفاء وإنقاذ وسيارتي إسعاف خرجت عن الخدمة بسبب الأعطال الفنية وعدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاحها، إضافة إلى النقص الحاد في وسائل ومعدات إخماد الحرائق، واستنزاف جزء كبير من كميات الوقود المحدودة المتوفرة لديه.

وأوضح الجهاز أن عمليات التدخل الإنساني باتت مهددة بالتوقف الكامل، مشيراً إلى أن الطواقم تقتصر حالياً على الاستجابة للحوادث الطارئة جداً في ظل الإمكانات المتاحة.

وأضاف أن استمرار منع إدخال قطع الغيار ومعدات الإطفاء والإنقاذ والوقود ينذر بشلل كامل في خدمات الدفاع المدني خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي وارتفاع درجات الحرارة مع حلول فصل الصيف، ما يزيد من احتمالية وقوع المزيد من الحرائق والحوادث.

وطالب الدفاع المدني المؤسسات الإنسانية والدولية بالتحرك العاجل والفعلي لإنقاذ حياة المواطنين في قطاع غزة، والعمل على توفير متطلبات السلامة والوقاية والاحتياجات التشغيلية اللازمة لاستمرار الخدمات الإنسانية، مؤكداً أن جهاز الدفاع المدني يمثل الجهة المختصة والوحيدة في مجال الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للحوادث الطارئة في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #الاحتلال #الدفاع المدني #الحرائق

