إيران تعلن عبور 28 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد، عبور 28 سفينة مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح بيان للقوات البحرية للحرس الثوري أن 28 سفينة، بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، بتنسيق وإذن من القوات البحرية الإيرانية.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار المنصرم، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي 23 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

