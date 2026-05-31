"الصحة": 72,939 شهيداً منذ بدء العدوان 33 منهم خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، وصول شهيد جديد وثمانية مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، الأحد، إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية.

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغت 930 شهيداً و2819 مصاباً، إلى جانب 781 حالة انتشال من مناطق مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات استقبلت خلال أيام عيد الأضحى المبارك 33 شهيداً وأكثر من 130 إصابة نتيجة الهجمات والاستهدافات المتواصلة في أنحاء القطاع.

ووفق الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72,939 شهيداً و172,927 مصاباً.

المصدر / فلسطين أون لاين