395 مستوطناً يقتحمون الأقصى ويرفعون أعلام الاحتلال وسط إشادة ببن غفير

اقتحم 395 مستوطناً، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاقتحامات المتواصلة للمسجد، حيث رفع عدد منهم أعلام الاحتلال ورددوا ما يعرف بـ"النشيد الإسرائيلي" داخل الباحات.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى وأدوا طقوساً وشعائر تلمودية، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على المصلين والوافدين إلى المسجد.

وفي سياق متصل، أشاد ما يسمى "معهد يشيفات جبل الهيكل" بما وصفه بالتسهيلات الأخيرة الممنوحة للمستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى، موجهاً الشكر لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

واعتبر المعهد أن الإجراءات الجديدة تمثل تقدماً في مسار تكريس الوجود الاستيطاني داخل المسجد، في ظل تصاعد الدعوات من جماعات "الهيكل" لتنفيذ مزيد من الاقتحامات والطقوس التهويدية في باحات الأقصى.

