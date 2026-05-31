"حنظلة" تعلن اختراق مركز لدعم "ضحايا الهولوكوست" وتحصل على وثائق وبيانات سرية

أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية "حنظلة" تنفيذ هجوم سيبراني استهدف مركزًا يُعنى بدعم ضحايا الهولوكوست، مؤكدة أنها تمكنت من الوصول إلى قواعد بيانات المركز واستخراج كميات كبيرة من المعلومات والرسائل والوثائق التي وصفتها بالسرية.

وقالت المجموعة، في بيان نشرته عبر منصاتها، إن العملية أسفرت عن الحصول على بيانات ووثائق داخلية تخص المركز.

وأشارت إلى أنها عثرت على ما قالت إنها دلائل على وجود ارتباطات وثيقة ودعم مالي من بعض شركات الصناعات الحربية الإسرائيلية لأنشطة المركز.

ولم تقدم المجموعة تفاصيل إضافية بشأن حجم البيانات التي تم الحصول عليها أو طبيعة الوثائق المسربة، كما لم يصدر على الفور تعليق من المركز المستهدف أو الجهات المعنية بشأن صحة الادعاءات أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف الاحتلال ومؤسساته التي يرعاها في إطار خدمة روايته.

المصدر / فلسطين أون لاين