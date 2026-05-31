فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحجاج يواصلون المغادرة لبلدانهم بعد مناسك الحج

الاحتلال يوسع الاستيطان في بيت لحم ويهدم منشآت تجارية شمال القدس

شهيد متأثرًا بجراحه وإصابات جراء خروقات الاحتلال المتواصلة على غزة

تجمع مؤسسات حقوقية يحذر من التدهور الحاد في المنظومة الصحية

غضب واسع بعد اعتداء الشرطة الهولندية على سيدة فلسطينية حامل داخل مركز لجوء

الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف خدمات الإطفاء والإنقاذ

تقرير إسرائيلي: تراجع قطاع التكنولوجيا لأول مرة منذ عقد وهجرة متزايدة للكفاءات

إيران تعلن عبور 28 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة

بكى ابنه حتى فقد عينه.. تأخر السفر يهدد "العيسوي" بالعمى

أوساط إسرائيلية تهاجم نتنياهو بسبب حزب الله

مدير مستشفى شهداء الأقصى يعلن توقف غرفة العمليات

31 مايو 2026 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
...
المولدات الاحتياطية العاملة في المستشفى أصبحت متهالكة (صورة أرشيفية)

حذر مدير مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور رائد حسين، من تفاقم أزمة الكهرباء داخل المستشفى ووصولها إلى مرحلة بالغة الخطورة، عقب خروج المولد الاحتياطي الرابع عن الخدمة، الأمر الذي يهدد استمرارية عمل الأقسام الحيوية ويعرض حياة المرضى للخطر.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن المولدات الاحتياطية العاملة في المستشفى أصبحت متهالكة بعد تشغيلها المتواصل لأكثر من عام في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة، مشيراً إلى أنها لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية للأقسام الطبية الحيوية.

وأوضح أن تعطل المولد الاحتياطي الرابع أدى إلى توقف غرف العمليات عن العمل، فيما تواجه أقسام الكلى الصناعية وحضانة الأطفال والعناية المركزة والمختبرات خطر التوقف الكامل إذا استمرت الأزمة دون حلول عاجلة.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يزيد من الحاجة إلى الطاقة الكهربائية لتشغيل الأجهزة الطبية الحساسة والحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، ما يضاعف من خطورة الوضع الحالي.

وأشار حسين إلى أن التدخلات الهندسية والفنية التي تنفذها الطواقم المختصة لم تعد مجدية نتيجة تهالك المولدات ونقص قطع الغيار اللازمة لإصلاحها، مؤكداً أن المستشفى يواجه تحدياً غير مسبوق في تأمين الكهرباء اللازمة لاستمرار الخدمات الطبية.

ويُعد مستشفى شهداء الأقصى المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى، حيث يقدم خدماته لنحو نصف مليون مواطن، إلى جانب آلاف النازحين الذين يعتمدون عليه للحصول على الرعاية الصحية.

و وجه مدير المستشفى مناشدة عاجلة إلى الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإنسانية للتدخل الفوري وتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية للمستشفى، سواء من خلال الربط المباشر بالكهرباء أو توفير مولدات جديدة تضمن استمرار الخدمات الصحية وإنقاذ حياة المرضى.

#الاحتلال #مستشفى شهداء الأقصى #المولدات #غرفة العمليات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة