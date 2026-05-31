مقتل 3 أشخاص بقصف أمريكي على قارب في المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، قصفه قاربا شرقي المحيط الهادئ بدعوى أنه كان "ينقل مخدرات"، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها القيادة الجنوبية الأمريكية "ساوثكوم" على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وذكرت "ساوثكوم" أن الهجوم وقع السبت، ضد قارب قالت إنه "يدار من قبل تنظيمات إرهابية"، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، دون تعرض القوات الأمريكية لأذى.

وادعت أن المعلومات الاستخباراتية أكدت تورط القارب في أنشطة "تهريب مخدرات" شرقي المحيط الهادئ.

وتثير الهجمات التي يشنها الجيش الأمريكي على القوارب واستهدافه المباشر للأشخاص على متنها، جدلًا في المجتمع الدولي بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون".

المصدر / وكالات