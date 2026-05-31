غدا.. صحيفة "فلسطين" تصدر بحلة جديدة تواكب متطلبات الرقمنة

تطلق صحيفة "فلسطين" ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين إصدارها الجديد بحلة صحفية تواكب متطلبات التحول الرقمي وتستجيب للتغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام، وذلك ضمن خطة تطوير تهدف إلى تعزيز المحتوى وتوسيع نطاق التغطية الصحفية وتقديم تجربة قراءة أكثر تفاعلاً وتنوعًا.

ويتضمن التطوير زيادة عدد صفحات الصحيفة التي تنشر بصيغة (PDF)، بما يتيح مساحة أوسع لمعالجة القضايا الوطنية والإنسانية والاقتصادية التي تهم القارئ الفلسطيني، وتقديم محتوى أكثر عمقًا وشمولاً.

وتستحدث الصحيفة في الإصدار الجديد صفحات "من الميدان"، لتكون نافذة يومية على حياة المواطنين في قطاع غزة، تنقل معاناتهم وتطلعاتهم وقصص صمودهم، وتسلط الضوء على القضايا الإنسانية والخدمية والمعيشية التي تمس حياتهم مباشرة.

وتتضمن أعداد الصحيفة كذلك صفحة بعنوان "إبادة" تُعنى بتوثيق قصص الإبادة الجماعية التي تعرض لها المواطنون في قطاع غزة، من خلال تسليط الضوء على حكايات الشهداء والضحايا والفئات التي استهدفتها الحرب، على أن تبدأ الصفحة بنشر قصص عن الأكاديميين والعلماء الذين استشهدوا خلال العدوان.

كما يشمل الإصدار الجديد إضافة صفحة رياضية متخصصة لمتابعة الشأن الرياضي وارتباطاته بالواقع الفلسطيني، إلى جانب صفحة اقتصادية متخصصة تتناول القضايا الاقتصادية والمعيشية والتنموية، وتسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وفي إطار تعزيز التكامل بين النسخة الورقية والمنصات الرقمية، ستربط صفحات الصحيفة بموقع "فلسطين أون لاين" ومنصاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يتيح للقراء الوصول المباشر إلى المواد الرقمية والتقارير الموسعة والقصص المصورة والمنتجات البصرية، ويعزز تجربة التفاعل مع المحتوى الصحفي.

وأكدت إدارة الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير التجربة الصحفية ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، مع الحفاظ على الرسالة الوطنية والمهنية التي تميز الصحيفة منذ انطلاقتها.

وستواصل "فلسطين" تركيزها على قضايا قطاع غزة وتداعيات الحرب على الإنسان الفلسطيني، إلى جانب تسليط الضوء على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمس أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وخارجها، بما يعزز حضورها كمنصة إعلامية تعكس هموم الفلسطينيين وتطلعاتهم وتوثق واقعهم بمهنية ومسؤولية.

المصدر / فلسطين أون لاين