فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحجاج يواصلون المغادرة لبلدانهم بعد مناسك الحج

الاحتلال يوسع الاستيطان في بيت لحم ويهدم منشآت تجارية شمال القدس

شهيد متأثرًا بجراحه وإصابات جراء خروقات الاحتلال المتواصلة على غزة

تجمع مؤسسات حقوقية يحذر من التدهور الحاد في المنظومة الصحية

غضب واسع بعد اعتداء الشرطة الهولندية على سيدة فلسطينية حامل داخل مركز لجوء

الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف خدمات الإطفاء والإنقاذ

تقرير إسرائيلي: تراجع قطاع التكنولوجيا لأول مرة منذ عقد وهجرة متزايدة للكفاءات

إيران تعلن عبور 28 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة

بكى ابنه حتى فقد عينه.. تأخر السفر يهدد "العيسوي" بالعمى

أوساط إسرائيلية تهاجم نتنياهو بسبب حزب الله

الهلال الأحمر: نقص الشاش يهدد بوقف العمليات بغزة

31 مايو 2026 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
...
قيود الاحتلال على المستلزمات الطبية تهدد عمل العمليات الجراحية (صورة أرشيفية)

حذر الدكتور بشار مراد، مدير برامج الصحة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد من انهيار كامل وتام لما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأكد مراد في حديث مع إذاعة صوت فلسطين أن القيود الصارمة المفروضة على دخول المستلزمات الطبية الأساسية باتت تُهدد بشكل مباشر بتوقف العمليات الجراحية وأقسام الطوارئ، وفي مقدمتها النقص الحاد في "الشاش الطبي" الذي يعد عصب التدخلات الطبية العاجلة.

وأوضح مراد، فأن الأزمة الطبية تتفاقم بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن تقارير وزارة الصحة تؤكد نفاد نحو 50% من الأدوية الأساسية تماماً من المخازن (رصيد صفري)، بالتزامن مع نقص حاد في الأجهزة الطبية والمختبرات، ومنع إدخال قطع الغيار اللازمة للمعدات المتعطلة، مما يعمق معاناة المرضى والجرحى.

 أشارإلى أن الاحتلال حشر المواطنين في مساحة لا تتعدى 40% من أراضي القطاع، مما خلق أعلى كثافة سكانية في العالم بواقع 14,400 مواطن لكل كيلومتر مربع.

وقال: "هذا الاكظاظ الهائل في مخيمات النزوح حوّلها إلى بؤر تفشٍ للأمراض الجلدية والنزلات المعوية، لاسيما مع خروج غالبية المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية عن الخدمة منذ بداية الحرب". د. بشار مراد

وأضاف أن الوصول إلى الخدمات الطبية بات ضرباً من المستحيل، وتحديداً في المناطق الشرقية للقطاع التي تواجه خطراً أمنياً شديداً يمنع حركة المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحصار #الأدوية الطبية #الهلال الأحمر الفلسطيني #الشاش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة