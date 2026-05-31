الهلال الأحمر: نقص الشاش يهدد بوقف العمليات بغزة

حذر الدكتور بشار مراد، مدير برامج الصحة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد من انهيار كامل وتام لما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأكد مراد في حديث مع إذاعة صوت فلسطين أن القيود الصارمة المفروضة على دخول المستلزمات الطبية الأساسية باتت تُهدد بشكل مباشر بتوقف العمليات الجراحية وأقسام الطوارئ، وفي مقدمتها النقص الحاد في "الشاش الطبي" الذي يعد عصب التدخلات الطبية العاجلة.

وأوضح مراد، فأن الأزمة الطبية تتفاقم بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن تقارير وزارة الصحة تؤكد نفاد نحو 50% من الأدوية الأساسية تماماً من المخازن (رصيد صفري)، بالتزامن مع نقص حاد في الأجهزة الطبية والمختبرات، ومنع إدخال قطع الغيار اللازمة للمعدات المتعطلة، مما يعمق معاناة المرضى والجرحى.

أشارإلى أن الاحتلال حشر المواطنين في مساحة لا تتعدى 40% من أراضي القطاع، مما خلق أعلى كثافة سكانية في العالم بواقع 14,400 مواطن لكل كيلومتر مربع.

وقال: "هذا الاكظاظ الهائل في مخيمات النزوح حوّلها إلى بؤر تفشٍ للأمراض الجلدية والنزلات المعوية، لاسيما مع خروج غالبية المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية عن الخدمة منذ بداية الحرب". د. بشار مراد

وأضاف أن الوصول إلى الخدمات الطبية بات ضرباً من المستحيل، وتحديداً في المناطق الشرقية للقطاع التي تواجه خطراً أمنياً شديداً يمنع حركة المواطنين.

