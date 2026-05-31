فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحجاج يواصلون المغادرة لبلدانهم بعد مناسك الحج

الاحتلال يوسع الاستيطان في بيت لحم ويهدم منشآت تجارية شمال القدس

شهيد متأثرًا بجراحه وإصابات جراء خروقات الاحتلال المتواصلة على غزة

تجمع مؤسسات حقوقية يحذر من التدهور الحاد في المنظومة الصحية

غضب واسع بعد اعتداء الشرطة الهولندية على سيدة فلسطينية حامل داخل مركز لجوء

الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف خدمات الإطفاء والإنقاذ

تقرير إسرائيلي: تراجع قطاع التكنولوجيا لأول مرة منذ عقد وهجرة متزايدة للكفاءات

إيران تعلن عبور 28 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة

بكى ابنه حتى فقد عينه.. تأخر السفر يهدد "العيسوي" بالعمى

أوساط إسرائيلية تهاجم نتنياهو بسبب حزب الله

إصابة طالبة دهسًا جنوب نابلس ومستوطنون يقتحمون تجمعًا بدويًا شرق رام الله

31 مايو 2026 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
...
سيارة إسعاف (أرشيف)

أُصيبت طالبة فلسطينية، صباح الأحد، بجروح متفاوتة بعد أن دهسها مستعمر على الشارع الرئيس في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، فيما اقتحم مستوطنونتجمع أبو فزاع الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرق رام الله وألحقوا أضرارًا بالمحاصيل الزراعية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنًا أقدم على دهس الطالبة يمامة عبد المؤمن أحمد عبد الله، وهي طالبة في الصف الحادي عشر بمدرسة اللبن الثانوية ومن سكان قرية عمورية، أثناء توجهها إلى مدرستها صباح اليوم.

وأضافت المصادر أن الطواقم المختصة نقلت الطالبة إلى أحد مستشفيات رام الله لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتها بأنها متفاوتة.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، صباح اليوم، تجمع أبو فزاع الكعابنة شرق بلدة الطيبة، شرق رام الله.

وذكرت منظمة البيدر الحقوقية أن المستوطنين أطلقوا قطعانًا من الجمال داخل أراضي المواطنين المزروعة، ما تسبب بأضرار في الممتلكات والمحاصيل الزراعية.

وأشارت المنظمة إلى أن التجمعات البدوية في المنطقة تشهد خلال الفترة الأخيرة اقتحامات متكررة من قبل مستوطنين مسلحين يتحركون ضمن مجموعات، في إطار سياسات التهجير القسري المتواصلة التي تستهدف التجمعات الفلسطينية البدوية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #مستوطنين #رام الله #اعتداء #دهس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة