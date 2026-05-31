إصابة طالبة دهسًا جنوب نابلس ومستوطنون يقتحمون تجمعًا بدويًا شرق رام الله

أُصيبت طالبة فلسطينية، صباح الأحد، بجروح متفاوتة بعد أن دهسها مستعمر على الشارع الرئيس في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، فيما اقتحم مستوطنونتجمع أبو فزاع الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرق رام الله وألحقوا أضرارًا بالمحاصيل الزراعية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنًا أقدم على دهس الطالبة يمامة عبد المؤمن أحمد عبد الله، وهي طالبة في الصف الحادي عشر بمدرسة اللبن الثانوية ومن سكان قرية عمورية، أثناء توجهها إلى مدرستها صباح اليوم.

وأضافت المصادر أن الطواقم المختصة نقلت الطالبة إلى أحد مستشفيات رام الله لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتها بأنها متفاوتة.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، صباح اليوم، تجمع أبو فزاع الكعابنة شرق بلدة الطيبة، شرق رام الله.

وذكرت منظمة البيدر الحقوقية أن المستوطنين أطلقوا قطعانًا من الجمال داخل أراضي المواطنين المزروعة، ما تسبب بأضرار في الممتلكات والمحاصيل الزراعية.

وأشارت المنظمة إلى أن التجمعات البدوية في المنطقة تشهد خلال الفترة الأخيرة اقتحامات متكررة من قبل مستوطنين مسلحين يتحركون ضمن مجموعات، في إطار سياسات التهجير القسري المتواصلة التي تستهدف التجمعات الفلسطينية البدوية.

المصدر / فلسطين أون لاين