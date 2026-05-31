فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحجاج يواصلون المغادرة لبلدانهم بعد مناسك الحج

الاحتلال يوسع الاستيطان في بيت لحم ويهدم منشآت تجارية شمال القدس

شهيد متأثرًا بجراحه وإصابات جراء خروقات الاحتلال المتواصلة على غزة

تجمع مؤسسات حقوقية يحذر من التدهور الحاد في المنظومة الصحية

غضب واسع بعد اعتداء الشرطة الهولندية على سيدة فلسطينية حامل داخل مركز لجوء

الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف خدمات الإطفاء والإنقاذ

تقرير إسرائيلي: تراجع قطاع التكنولوجيا لأول مرة منذ عقد وهجرة متزايدة للكفاءات

إيران تعلن عبور 28 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة

بكى ابنه حتى فقد عينه.. تأخر السفر يهدد "العيسوي" بالعمى

أوساط إسرائيلية تهاجم نتنياهو بسبب حزب الله

الاحتلال يعلن توسيع عدوانه في جنوب لبنان لتشمل الشقيف ووادي السلوقي

31 مايو 2026 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
...
جيش الاحتلال في جنوب لبنان

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، توسيع عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، مع بدء هجوم واسع في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي، في إطار تصعيد ميداني متواصل تشهده المناطق الحدودية.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن القوات المشاركة في العملية عبرت نهر الليطاني ووسعت نطاق تحركاتها إلى مناطق تقع شمال النهر.

وزعم أن الهدف من العملية يتمثل في استهداف ما وصفها بـ"البنى التحتية العسكرية" وملاحقة مسلحين، بدعوى إزالة التهديدات عن المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

وأضاف المتحدث أن العملية بدأت خلال الأيام الماضية مع تعزيز الوجود العسكري البري في المنطقة، موضحا أن القوات المنتشرة في محيط مدينة النبطية على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق الهجمات وفقا للتطورات الميدانية.

وفي السياق، أفاد موقع "حدشوت بزمان" العبري بأن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية وتنفيذ هجمات خارج نطاق مناطق الجنوب اللبناني التقليدية تم بموافقة من الإدارة الأمريكية، وفق ما أورده الموقع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، واستمرار الاحتلال بضرب عرض الحائط الدعوات الدولية المتكررة لخفض التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#(محاكم) الاحتلال  #المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية #خروقات الاحتلا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة