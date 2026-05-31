الاحتلال يعلن توسيع عدوانه في جنوب لبنان لتشمل الشقيف ووادي السلوقي

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، توسيع عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، مع بدء هجوم واسع في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي، في إطار تصعيد ميداني متواصل تشهده المناطق الحدودية.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن القوات المشاركة في العملية عبرت نهر الليطاني ووسعت نطاق تحركاتها إلى مناطق تقع شمال النهر.

وزعم أن الهدف من العملية يتمثل في استهداف ما وصفها بـ"البنى التحتية العسكرية" وملاحقة مسلحين، بدعوى إزالة التهديدات عن المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

وأضاف المتحدث أن العملية بدأت خلال الأيام الماضية مع تعزيز الوجود العسكري البري في المنطقة، موضحا أن القوات المنتشرة في محيط مدينة النبطية على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق الهجمات وفقا للتطورات الميدانية.

وفي السياق، أفاد موقع "حدشوت بزمان" العبري بأن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية وتنفيذ هجمات خارج نطاق مناطق الجنوب اللبناني التقليدية تم بموافقة من الإدارة الأمريكية، وفق ما أورده الموقع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، واستمرار الاحتلال بضرب عرض الحائط الدعوات الدولية المتكررة لخفض التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

