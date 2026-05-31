فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحجاج يواصلون المغادرة لبلدانهم بعد مناسك الحج

الاحتلال يوسع الاستيطان في بيت لحم ويهدم منشآت تجارية شمال القدس

شهيد متأثرًا بجراحه وإصابات جراء خروقات الاحتلال المتواصلة على غزة

تجمع مؤسسات حقوقية يحذر من التدهور الحاد في المنظومة الصحية

غضب واسع بعد اعتداء الشرطة الهولندية على سيدة فلسطينية حامل داخل مركز لجوء

الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف خدمات الإطفاء والإنقاذ

تقرير إسرائيلي: تراجع قطاع التكنولوجيا لأول مرة منذ عقد وهجرة متزايدة للكفاءات

إيران تعلن عبور 28 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة

بكى ابنه حتى فقد عينه.. تأخر السفر يهدد "العيسوي" بالعمى

أوساط إسرائيلية تهاجم نتنياهو بسبب حزب الله

الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية

31 مايو 2026 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
...
طائرة أمريكية مُسيّرة من طراز إم كيو1

 أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي التابع له تمكن من إسقاط طائرة أمريكية مُسيّرة من طراز إم كيو1.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن طائرة مُسيّرة من طراز “إم كيو1” تابعة للجيش الأمريكي دخلت فجر اليوم الأحد إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية، إلا أنه تم رصدها على الفور واستهدفتها صواريخ منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري، وتم إسقاطها.

وأعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني أن أجواء المياه الإقليمية للجمهورية الإيرانية تخضع لسيطرة كاملة، محذرةً من أن أي اعتداء سيُواجَه بحزم.

المصدر / وكالات
#إيران #الحرس الثوري #طائرة أمريكية #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة