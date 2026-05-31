ثلاثة شهداء وإصابات جراء خروقات الاحتلال المتواصلة على غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، خروقاتها في قطاع غزة، عبر عمليات قصف وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع، فيما استُشهد مواطنين، أحدهم متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق.

وفي آخر التطورات، استشهد المواطن محمد أبو وردة ومواطن آخر وأصيب آخرون، بقصف استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الميناء غربي مدينة غزة.

كما أعلنت مصادر طبية إصابة مواطنين من جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف حي الزيتون، شرقي مدينة غزة.

وأكدت المصادر إصابة أربعة مواطنين، بينهم طفل وسيدة، من جراء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

في حين أفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن سعيد فايز شمالي متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف، أمس، محيط سوق فراس وسط مدينة غزة.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار قبالة سواحل مدينة غزة، فيما واصلت الآليات العسكرية المتمركزة شرقي مدينة خان يونس إطلاق النار باتجاه المناطق السكنية.

وأضافت أن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف في المناطق الشرقية من مدينة غزة، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وفي مدينة خان يونس، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار وقنابل الإنارة في عرض البحر، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية المتمركزة شرق المدينة باتجاه المناطق الوسطى، ما أثار حالة من التوتر والخوف في صفوف المواطنين.

وتُواصل قوات الاحتلال خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة؛ والتي وُقّعت بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب إبادة ضد المدنيين في القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في آخر احصائية لها، ارتفاع إجمالي حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 929 شهيدًا، إلى جانب 2811 إصابة.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72 ألفًا و819 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 172 ألفًا و894 مصابًا

