الاحتلال يعتقل 10 مواطنين خلال حملة مداهمات واسعة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، 10 مواطنين من محافظات طولكرم وجنين وبيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة، بينهم ثلاثة أسرى محررين، تزامنًا مع تنفيذ اقتحامات ومداهمات واسعة لمنازل المواطنين والاعتداء على أحد الشبان في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدتي علار وصيدا شمال المحافظة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها. وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين من بلدة علار هم: أحمد رفيق حسين (39 عامًا)، وخالد موفق سعيد عسراوي (24 عامًا)، والأسيران المحرران أسعد زياد مثقال شديد (36 عامًا)، وعبادة مراد شديد (35 عامًا)، فيما اعتقلت الأسير المحرر لؤي ساطي محمد الأشقر (50 عامًا) من منزله في بلدة صيدا.

وفي سلفيت، اعقلتت قوات الاحتلال الشقيقين بلال وماهر عزريل، عقب دهم وتفتيش منزل عائلتهما في المدينة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيمن داوود ربايعة من بلدة ميثلون جنوب المدينة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته. كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في البلدة وفتشتها وحطمت محتوياتها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد ضياء الصباريني في حي الجابريات بمدينة جنين، وفتشته وعاثت فيه خرابًا، كما سرقت مبلغًا من المال وعدسة كاميرا، بحسب ما أفادت به العائلة. كذلك داهمت منزلًا آخر في الحي ذاته وقامت بتفتيشه.

وفي جنوب نابلس، اعتدت قوات الاحتلال على أحد الشبان بالضرب المبرح خلال اقتحامها منطقة "بئر قوزا" في بلدة بيتا، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أقدمت إحدى الآليات العسكرية على صدم مركبة بشكل متعمد، متسببة بأضرار مادية فيها.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين تامر إبراهيم ديرية (38 عامًا) ويزن وائل ديرية (26 عامًا) من بلدة بيت فجار جنوب المحافظة، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، دون أن يُبلغ عن تنفيذ اعتقالات أو مداهمة منازل خلال الاقتحام.

