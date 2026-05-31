من الداخل تبدأ الهزائم

في قراءة معركة أُحد، ينشغل كثير من الناس بالعامل الخارجي الذي غيّر مجرى المعركة، أي المناورة العسكرية التي قادها خالد بن الوليد قبل إسلامه، حتى يكاد الحديث كله يتحول إلى عبقرية الخصم ومهارته القتالية، وكأن الهزيمة نزلت على المسلمين من السماء بلا مقدمات داخلية. غير أن القرآن الكريم قدّم قراءة مختلفة تماماً؛ قراءة لا تهرب من مواجهة النفس، ولا تسمح للأمة أن تختبئ خلف شماعة “العدو القوي”. فمع أن خالد بن الوليد كان صاحب الحركة العسكرية الحاسمة، إلا أن القرآن لم يجعله محور الحديث، ولم يتوقف عند دهائه الحربي، بل أعاد المسلمين إلى موضع آخر أشد إيلاماً وأعمق تأثيراً: موضع الخلل الداخلي.

ولذلك ركّز القرآن على الرماة الذين تركوا مواقعهم، وعلى لحظة التنازع والطمع وضعف الانضباط أمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تتجلى عبقرية التربية القرآنية؛ لأنها لا تريد صناعة عقلية تبرر الفشل دائماً بالمؤامرات والخصوم، بل تريد بناء أمة تمتلك شجاعة النظر إلى أخطائها قبل أن ترفع أصابع الاتهام إلى الآخرين.

لقد كان بإمكان القرآن أن يجعل محور القصة “خالد بن الوليد”، وأن يصوّر الهزيمة بوصفها نتيجة تفوق عسكري محض، لكن الخطاب الإلهي اختار طريقاً آخر، لأن المشكلة الحقيقية لم تكن في قوة الضربة بقدر ما كانت في قابلية الصف لاستقبالها. فالهزيمة العسكرية كثيراً ما تبدأ بهزيمة خفية في الداخل؛ تبدأ حين يضعف الالتزام، ويغلب حب الغنيمة، ويتراجع الانضباط أمام الإغراء، ويبدأ الجدل في اللحظات التي تحتاج إلى طاعة وثبات. ولهذا فإن القرآن كان يؤسس لوعي حضاري عميق مفاده أن العوامل الخارجية قد تكون مؤثرة، لكنها ليست حاسمة وحدها، أما العامل الداخلي فهو المحدد الحقيقي لمصير الجماعات والأمم. فالعدو لا يستطيع أن ينفذ إلا من الثغرات الموجودة أصلاً، والضربات الخارجية لا تكون مدمرة إلا حين تجد في الداخل هشاشة أو اضطراباً أو غفلة.

ومن هنا نفهم لماذا كانت المراجعة الذاتية جزءاً أصيلاً من بناء الأمة الإسلامية الأولى. فالقرآن لم يربّ المسلمين على تمجيد الذات بصورة عمياء، ولم يجعلهم يعتقدون أنهم فوق الخطأ لمجرد أنهم يحملون قضية حق، بل ربّاهم على المحاسبة الدائمة. وهذا من أعظم الفوارق بين الأمة الحية والأمة الميتة؛ فالأمة الحية تملك القدرة على نقد نفسها، أما الأمة الميتة فتعيش على تفسير كل إخفاق بأنه مؤامرة خارجية فقط. ولذلك فإن ثقافة “النقد الذاتي” في الإسلام ليست ترفاً فكرياً، ولا لوناً من جلد الذات، بل هي ضرورة للبقاء والاستقامة والتجدد. إن الإنسان الذي لا يحاسب نفسه يكرر أخطاءه، وكذلك الجماعات والدول والحركات. وما أكثر الأمم التي سقطت لأنها انشغلت بعدوها عن عيوبها، وظلت تراقب الخارج بينما كان الانهيار ينمو بصمت في الداخل.

ولعل من أخطر ما يصيب المجتمعات أن تتحول الهزائم عندها إلى مجرد مادة للشعارات والانفعالات، دون أن تصبح لحظة مراجعة وإصلاح. ففي كثير من الأحيان يكون الحديث عن “العدو” أسهل بكثير من الحديث عن التقصير الداخلي؛ لأن مواجهة النفس مؤلمة، بينما اتهام الآخرين يمنح شعوراً سريعاً بالراحة والبراءة. لكن القرآن أراد للمسلمين أن يكونوا أمة مسؤولة، لا أمة تبريرات. ولهذا جاءت تربية أُحد قاسية ومباشرة، لتقول بوضوح إن الانتصار ليس مجرد قضية عدد وعدة، بل هو أيضاً قضية طاعة وانضباط وصدق وتجرد من الأهواء. وحين تختل هذه المعاني، تصبح الأمة معرضة للاهتزاز مهما امتلكت من الشعارات والقوة الظاهرة.

إن أعظم ما في دروس أُحد أنها تجعل المسلم دائم السؤال عن موضع الخلل في نفسه ومجتمعه، قبل أن يغرق في مراقبة خصومه. فالنقد الذاتي في التصور الإسلامي ليس هزيمة نفسية، بل بداية النهوض الحقيقي. والأمم التي تمتلك شجاعة الاعتراف بأخطائها هي وحدها القادرة على التصحيح والاستمرار. أما التي تعيش على تمجيد ذاتها وتقديس قراراتها، فإنها تتحول مع الوقت إلى كيان هشّ، ينهار عند أول صدمة كبيرة. ولذلك بقيت أُحد درساً خالداً لا في الحرب فقط، بل في فهم سنن التاريخ والحضارة والنفس البشرية؛ درساً يقول إن البناء يبدأ من الداخل، وإن الثغرات الصغيرة التي تُترك بلا علاج قد تغيّر مصير أمة كاملة.

