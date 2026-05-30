لأول مرة منذ 1964.. ممداني يقاطع المسيرة المؤيدة لـ"إسرائيل" في نيويورك

أعلن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، أنه لن يشارك في المسيرة السنوية الداعمة لـ"إسرائيل" والمقرر تنظيمها الأحد المقبل، ليصبح بذلك أول عمدة للمدينة يقاطع هذا الحدث منذ انطلاقه عام 1964.

وقال ممداني، في تصريحات نقلتها "وكالة الأنباء اليهودية"، إنه سيشارك بدلا من ذلك في فعاليات تحتفي بالحياة والثقافة والتاريخ اليهودي في نيويورك، مؤكدا أن قراره عدم حضور المسيرة لا يعني التخلي عن مسؤوليته في توفير الأمن والتصاريح اللازمة لضمان سلامة المشاركين.

وأضاف: "لقد أوضحت خلال حملتي الانتخابية أنني لن أشارك في هذه المسيرة، كما عبّرت بوضوح عن موقفي من الحكومة الإسرائيلية"، مشدداً على أن مسؤوليته بصفته عمدة للمدينة تتمثل في ضمان أمن جميع سكان نيويورك دون استثناء.

وأوضح أن حضوره الشخصي للفعالية "لا ينبغي أن يكون معياراً للحكم على شعور أي من سكان المدينة بالأمان"، مؤكداً التزام إدارته بحماية جميع مكونات المجتمع، بما في ذلك الجالية اليهودية.

وقال: "نتعامل بجدية كبيرة مع مسؤولية الحفاظ على سلامة سكان نيويورك، ونحرص على أن يدرك اليهود في المدينة أنهم جزء أصيل منها وينتمون إليها بشكل كامل".

وتُعد المسيرة، التي تُقام سنوياً في الجادة الخامسة (الشارع الخامس)، أكبر فعالية مؤيدة لـ"إسرائيل" خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحمل حدث هذا العام شعار: "أمريكيون فخورون.. وصهاينة فخورون".

من جانبه، علّق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على قرار ممداني قائلاً: "لا بأس، سنتدبر الأمر من دونك".

ويأتي موقف ممداني في ظل تصاعد الانتقادات داخل الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسياسات حكومة الاحتلال، وسط انقسام متزايد في الأوساط السياسية والشعبية الأمريكية بشأن مستوى الدعم المقدم لـ"إسرائيل".

