حادث سير ذاتي لإحدى حافلات حجاج الضفة

طمأن نائب رئيس بعثة الحج الفلسطينية عصام عبد الحليم، أبناء شعبنا على سلامة الحجاج العائدين من مكة إلى أرض الوطن، مؤكداً أن جميعهم بخير ويتمتعون بصحة جيدة.

جاء ذلك عقب تعرض إحدى حافلات الحجاج الفلسطينيين لحادث سير ذاتي قرب مدينة خيبر، أثناء طريقها إلى مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، مما أسفر عن تضرر الحافلة بشكل مادي، وإصابة حاجين بإصابة طفيفة.

وأوضح عبد الحليم أن طواقم الوزارة والبعثة الطبية المرافقة تعاملت مع الموقف بأقصى سرعة، حيث تم نقل المصابين فوراً إلى أقرب مركز طبي، حيث لا زالا يتلقيان الرعاية الصحية اللازمة للتأكد من سلامتهما التامة.

كما وفرت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركة الناقلة، حافلة بديلة على الفور لنقل الحجاج ومتابعة خط سيرهم نحو مدينة تبوك تمهيداً لدخولهم للأراضي الأردنية.

وقال: نتابع أحوال حجاجنا لحظة بلحظة، وندعو شعبنا وأهالي الحجاج إلى الاطمئنان التام؛ فجميع حجاجنا بفضل الله محاطون بالرعاية الكاملة، وبعثات الأوقاف تعمل على مدار الساعة لخدمتهم وضمان سلامتهم وراحتهم.

