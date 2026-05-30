تسريبات أولية عن سعر وملامح ومميزات آيفون 18 برو ماكس المرتقب

تتزايد التوقعات حول الجيل الجديد من هواتف آيفون مع ظهور سلسلة من التسريبات التي تكشف ملامح هاتف "آيفون 18 برو ماكس"، والذي يُنتظر أن يمثل أحد أبرز إصدارات شركة أبل خلال عام 2026.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الشركة تتجه نحو تطويرات تقنية ملحوظة في الأداء والكاميرات والشاشة، مع الحفاظ على الخطوط التصميمية التي اعتاد عليها مستخدمو هواتفها الرائدة.

ووفقاً لما نشرته مواقع متخصصة في متابعة أخبار التقنية، فإن أبل قد تكشف عن الهاتف خلال حدثها السنوي المعتاد في شهر سبتمبر، حيث يُرجح أن ترافقه عدة إصدارات أخرى ضمن السلسلة الجديدة.

تصميم مستقر

رغم الحديث عن تحسينات داخلية واسعة، لا تبدو أبل متجهة إلى إجراء تغيير جذري في الشكل الخارجي للهاتف. وتشير التسريبات إلى أن الشركة ستواصل الاعتماد على التصميم الذي ظهر في الإصدارات السابقة، مع بعض التحسينات المرتبطة بمواد التصنيع وجودة التشطيب، بما يعزز متانة الجهاز ومظهره العام.

ألوان جديدة

ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بمجموعة ألوان تشمل الفضي والرمادي الداكن والأزرق الفاتح، إضافة إلى لون الكرز الداكن الذي قد يكون الخيار الأبرز في التشكيلة الجديدة، في محاولة لإضفاء طابع مختلف على الجهاز دون التخلي عن الهوية البصرية المعروفة لسلسلة آيفون.





قدرات التصوير

وتحتل الكاميرات جانباً مهماً من التسريبات المتداولة، إذ يُتوقع أن يعتمد الهاتف على ثلاث عدسات خلفية بدقة 48 ميغابكسل لكل منها، تشمل العدسة الرئيسية والعدسة فائقة الاتساع وعدسة التقريب البصري من نوع "بيريسكوب". كما تشير المعلومات إلى احتمال رفع دقة الكاميرا الأمامية إلى 24 ميغابكسل، ما قد يمنح المستخدمين جودة أفضل في صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

شاشة متطورة

وفيما يتعلق بالشاشة، تتحدث التسريبات عن شاشة بقياس 6.9 بوصات من نوع OLED مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، إلى جانب مستويات سطوع مرتفعة تمنح رؤية أوضح في مختلف الظروف.

أما من ناحية الأداء، فمن المرجح أن يعمل الهاتف بمعالج جديد من أبل يعتمد على تقنية تصنيع متقدمة بدقة 2 نانومتر، ما قد ينعكس على سرعة تنفيذ المهام وكفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن تحسين أداء الألعاب والتطبيقات التي تتطلب قدرات معالجة عالية.

بطارية أكبر

وتشير التوقعات أيضاً إلى تزويد الهاتف ببطارية ذات سعة أكبر مقارنة بالجيل السابق، مع دعم تقنيات الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرات أعلى، وهو ما قد يمنح المستخدمين وقت تشغيل أطول وتجربة استخدام أكثر استقراراً.

سعر متوقع

وبحسب التسريبات، قد يبدأ سعر بعض نسخ الهاتف من نحو 1783 دولاراً، مع اختلاف الأسعار تبعاً لسعات التخزين والذاكرة والأسواق التي سيُطرح فيها الجهاز.

ومن المنتظر أن يشكل إطلاق "آيفون 18 برو ماكس" جزءاً من حدث أبل الخريفي السنوي، الذي يُتوقع أن يشهد كذلك الإعلان عن أجهزة وتقنيات جديدة، في إطار مساعي الشركة للحفاظ على موقعها في سوق الهواتف الذكية وتعزيز حضورها في فئات الأجهزة المتقدمة.

المصدر / وكالات