قاسم: استمرار التواصل مع الوسطاء للوصول إلى مقاربات مقبولة بشأن المرحلة الثانية

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، استمرار التواصل مع الوسطاء للوصول إلى مقاربات منطقية ومقبولة بشأن مسارات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً في الوقت ذاته على أن الاحتلال الإسرائيلي ينقلب بشكل واضح على هذه التفاهمات.

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي له اليوم السبت، أن السلوك الإسرائيلي المتمثل في الإعلان عن السيطرة على 70% من قطاع غزة، وتصريحات وزير الخارجية "كاتس" بشأن تنفيذ مخططات تهجير أهالي القطاع، إلى جانب استمرار سياسة الاغتيالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، يمثلان تنصلاً صريحاً من الاتفاق ويضعان مصداقية كافة الأطراف على المحك.

موقف واصح وحاسم

وطالب المتحدث باسم حماس الوسطاء باتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية كشرط أساسي للانتقال إلى مناقشة تطبيق بقية بنود المخطط، منتقداً في الوقت نفسه الصمت المطبق للمنسق الأممي الخاص "ميلادينوف" إزاء هذه الخروقات والتصريحات، داعيا إياه إلى تحديد موقف علني وألا يكون شريكاً للاحتلال في تنفيذ عدوانه المرتقب على القطاع.

واختتم قاسم بتأكيد انفتاح حركة حماس وإيجابيتها في التعاطي مع الأفكار المنطقية للوصول إلى مقاربات تخص المرحلة الثانية، محملاً الاحتلال والمنسق الأممي مسؤولية تعطيل المسارات وتعقيدها عبر ربط الملفات بمسألة واحدة.

